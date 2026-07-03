Gonçalo Ramos entra e cambia la partita: la sua pagella contro la Croazia

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Serata da sogno per Gonçalo Ramos che entra in campo e ribalta la partita con la Croazia, segnando il gol decisivo al 94° minuto

Gli ultimi giorni di Gonçalo Ramos sono praticamente la sceneggiatura di un gran bel film. Martedì è stato ufficialmente annunciato come un nuovo giocatore del Milan, dove avrà la possibilità di giocare con quella continuità che stava cercando da diverso tempo. Nella notte italiana, invece, ha siglato il gol vittoria del Portogallo contro la Croazia al 94° minuto: una testata di assoluta autorità, in mezzo a due avversari, che ha proiettato i lusitani agli ottavi di finale del Mondiale dove incontreranno la Spagna.

RAMOS CAMBIA LA PARTITA: LA SUA PAGELLA

Entrato in campo al 63° quando il Portogallo era sotto di un gol contro i croati, Gonçalo Ramos ha di fatto cambiato l'inerzia della gara. Per questo DAZN lo ha premiato con un 8 nella sua pagella: "Dal suo ingresso al 63' cambia la partita. Al 94' stacca tra Pongračić e Gvardiol e insacca di testa il cross di Leão: gol pesantissimo che manda il Portogallo agli ottavi".