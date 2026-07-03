Cristiano Ronaldo: "Modric leggenda del calcio. Bello giocare ancora una volta contro"

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Cristiano Ronaldo, dopo il saluto in mezzo al campo al triplice fischio, ha speso delle belle parole per l'amico ed ex compagno Luka Modric

Comunque fosse andata a finire, la gara tra Portogallo e Croazia prometteva lacrime al triplice fischio: o per Cristiano Ronaldo o per Luka Modric sarebbe stata l'ultima partita in Nazionale in caso di sconfitta. A spuntarla, nei minuti di recupero, sono stati i lusitani. Al termine della gara le telecamere hanno colto il saluto sentito tra Ronaldo e Modric in mezzo al campo: i due hanno condiviso i migliori anni della loro carriera al Real Madrid vincendo essenzialmente tutto quello che si poteva vincere, più volte. Ronaldo ha poi parlato in zona mista, anche di Modric.

RONALDO, MODRIC È UNA LEGGENDA DEL CALCIO

Le parole di Cristiano Ronaldo su Luka Modric al termine della sfida tra Portogallo e Croazia: "Ho giocato con Luka per così tanti anni, abbiamo praticamente la stessa età. Credo sia una leggenda del calcio e ancora oggi lo è perchè sta giocando e lo sta facendo benissimo, con grande qualità. È stato incredibile. Gli ho fatto le congratulazioni per tutto e gli ho detto quanto per me fosse stato bello rivederlo di nuovo: gli ho augurato il meglio per il suo futuro ed è stato bello giocare contro di lui un'altra volta"