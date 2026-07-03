Andrea D'Amico è sicuro: "Allegri e Conte due vincenti"

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Andrea D'Amico, procuratore, ha parlato in toni positivi di Massimiliano Allegri e Antonio Conte, nuovo e vecchio allenatore del Napoli

La panchina del Napoli vedrà Massimiliano Allegri succedere ad Antonio Conte. Il primo, dopo una partenza sprint con il Milan in quest'ultima stagione, ha finito per schiantarsi sportivamente parlando ed è stato esonerato all'indomani dell fallimento in campionato. Dopo pochi giorni ha trovato l'accordo con il Napoli che intanto aveva salutato Antonio Conte dopo due trofei in altrettante stagioni, Scudetto e Supercoppa Italiana. Il procuratore Andrea D'Amico ha espresso il suo parere sui due tecnici.

ALLEGRI E CONTE SONO DUE VINCENTI

Le dichiarazioni di Andrea D'Amico su Allegri e Conte: "Sono due vincenti. Ogni progetto sportivo dipende dal macchinista e quindi dall'allenatore, ma anche da altre variabili tra cui la rosa dei giocatori e la dirigenza, per cui ogni anno è diverso. E il Napoli lo sa bene perché dopo la vittoria dello scudetto con una squadra quasi invariata ha sofferto molto. De Bruyne è arrivato sottotono al Mondiale, complice l'infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per tanto tempo e complice l'età e il caldo, ha fatto fatica. Lukaku invece non ha fatto una grande prestazione, ma è sempre efficace e decisivo. I ritiri cominciano tra poco, il calciomercato finisce tra molto. Quando arriverà l'allenatore vedrà cosa manca, cosa offre il mercato e il Mondiale è sempre un'ottima occasione di acquisto".