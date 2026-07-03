Ramos: "Questo gol sia un messaggio per le persone che non mi conoscono bene"
La star del giorno (e della notte) in Portogallo si chiama Gonçalo Matias Ramos, è il numero 9 della nazionale portoghese e sarà il nuovo centravanti del Milan. Ufficializzato martedì quando ancora aveva racimolato solo 12 minuti in tre gare al Mondiale (entrando solo in una): oggi è l'eroe nazionale per aver segnato il gol decisivo con la testa nei sedicesimi del Mondiale disputati contro la Croazia. L'attaccante rossonero è intervenuto ai microfoni della stampa in zona mista dopo la gara.
QUESTO GOL UN MESSAGGIO PER LE PERSONE CHE NON MI CONOSCONO
Le parole di Gonçalo Ramos intervistato in zona mista dopo Portogallo-Croazia: "Ogni giorno è speciale, parliamo di Diogo Jota ogni giorno. Ci dà forza ed è stato davvero speciale vincere oggi per raggiungere una delle fasi più importanti di questa competizione. Milan? Penso che questo gol sia un messaggio per le persone che non mi conoscono bene, mostrare un po' delle mie qualità e i miei gol. Io amo questi momenti e questo tipo di partite. Voglio giocare ogni partita così, voglio esserci nei momenti importanti e decisivi"
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