I tifosi della Lazio contro Lotito: in 20mila alla contestazione, presenti anche ex giocatori come Nesta

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I tifosi della Lazio ieri si sono ritrovati a Roma per contestare il presidente Claudio Lotito: erano in circa 20mila, inclusi ex giocatori come Nesta

Dopo aver disertato le tribune dell'Olimpico per gran parte del girone di ritorno - a parte la gara contro il Milan in cui si sono presentati al gran completo e la finale di Coppa Italia persa contro l'Inter - i tifosi della Lazio ieri hanno contestato il presidente Claudio Lotito direttamente per le vie della città. Un corteo che è partito, stando a quanto riferisca Calcio e Finanza, da Ponte Milvio ed è arrivato fino all'esterno dello Stadio Flaminio: tantissime le persone presenti, anche alcuni ex calciatori.

LAZIO, CONTESTAZIONE LOTITO: PRESENTI 20MILA TIFOSI

Secondo quanto riferiscono gli organizzatori dell'evento contro Claudio Lotito, per le strade di Roma hanno sfilato fino a 20mila tifosi. Una risposta dura e chiara contro la società della Lazio. Dal palco allestito al punto d'arrivo del corteo sono intervenuti diversi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, tifosi della Lazio. Ma soprattutto erano presenti fisicamente o in videochiamata tantissimi ex giocatori. C'era Alessandro Nesta, Juan Sebastian Veron, Beppe Signori, Pippo Pancaro e Gianpiero Pinzi per citarne solo alcuni.