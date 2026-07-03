La "vela" contro Cardinale continua a girare per Milano: il video

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Il camioncino con la "vela" contro Gerry Cardinale e la proprietà continua a girare per Milano: alcune immagini delle ultime ore

Dallo scorso mercoledì 1° luglio le strade più iconiche della città di Milano stanno venendo attraversate da un camioncino con una "vela" a rimorchio che riporta alcune messaggi chiari contro Gerry Cardinale e in generale la proprietà del Milan. Un atto di contestazione dei tifosi rossoneri che succede a quello del volantino "Liberate il nostro Milan" che nel mese di giugno è stato affisso ai quattro angoli di Italia, superando addirittura i confini Nazionali in città come Londra o Amsterdam.

LA "VELA" CONTRO CARDINALE A SAN SIRO

Il camioncino-"vela" continua a girare per Milan, si è fermato davanti a San Siro (vedi video in fondo) e ha attraversato altri luoghi importanti del capoluogo lombardo. I messaggi su ambo i lati sono molto chiari. Da una parte si legge: "Andate via! Mettete fine a questa agonia". Sul lato opposto invece campeggia la scritta: "Il Milan è dei milanisti"