Ramos festeggia: "Ronaldo mi aveva detto che sarei stato decisivo. Vogliamo il titolo"

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Il match-winner di Portogallo-Croazia è il nuovo centravanti del Milan: Gonçalo Ramos. Le sue parole al termine della partita

Dopo soli 12 minuti in tre partite, nei sedicesimi di finale del Mondiale a Gonçalo Ramos è stata concessa quasi mezz'ora di tempo e il nuovo numero 9 del Milan l'ha sfruttata tutta. È stato proprio suo il gol al minuto 94, da centravanti vero, a regalare la qualificazione agli ottavi di finale ai portoghesi: una rete cruciale, la sua quarta in un Mondiale dopo la tripletta alla Svizzera negli ottavi dell'ultima edizione in Qatar. Al termine della gara Ramos ha parlato ai microfoni, le sue parole sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport.

RAMOS PARLA AL TERMINE DI PORTOGALLO-CROAZIA

Le parole di Gonçalo Ramos al termine di Portogallo-Croazia: "Abbiamo dimostrato la forza del nostro gruppo. Il mio gol è stato un colpo d’istinto. So che devo farmi trovare pronto in questi momenti e più di una volta ho dimostrato di essere capace di aiutare i compagni e decidere le partite. Cristiano Ronaldo già mi aveva detto che sarei stato importante oggi. E io avevo promesso ai compagni in spogliatoio che se fossi entrato in campo avrei segnato. E così è stato. Spagna? Sono una squadra forte. Ma noi vogliamo vincere il titolo, e chiunque voglia arrivare lontano in questa competizione deve affrontare le squadre migliori. Sarà una grande partita”