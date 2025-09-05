Croazia-Fær Øer, le formazioni: Luka Modric parte dalla panchina

Oggi alle 20:10News
di Niccolò Crespi

Prima sosta stagionale, dopo gli impegni ufficiali contro Bari, Cremonese e Lecce. Le competizioni per club si fermano e lasciano spazio alle nazionali, per i match di qualificazioni al Mondiale 2026, all'Europeo U21 e qualche amichevole. Questa sera infatti, Luka Modric tornerà in campo con la sua Croazia nella delicata sfida valida per le qualificazioni Mondiali contro le Isole Fær Øer. Il campione croato rossonero partirà dalla panchina:

Fær Øer: Lamhauge, O.Faero, Vatnhamar, Edmundsson, Danielsen, Olsen, Andreasen, Davidsen, Frederiksberg, Olsen, Sorensen. A disp: Chukwudi, David Turi, Bjartalíð, Klettskarð, Vitalis Mork, Agnarsson, Edmundsson, Justinussen, Mneney, Benjaminsen, Kallsberg, Reynatro. All. Klakstein.

Croazia: Livakovic, Pongracic, Càleta Car, Sosa, Jakic, Pasalic, Sucic, Kramaric, Majer, Fruk, Budimir. A disp: Smolcic, Erlic, Sutalo, Marco Pasalic, Modric, Kotarski, Moro, Perisic, Baturina, Ivanovic, Juranovic, Ivusic. All. Dalìc.