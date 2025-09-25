Cugini su arbitri e Var: "Bisogna migliorare la comunicazione"
Il giornalista Mimmo Cugini, ospite su TMW Radio durante Maracanà, ha parlato così degli arbitri e del Var: "Di sicuro bisogna migliorare dal punto di vista della comunicazione, perché quando Rocchi dice che Tudor deve regolare i toni dopo i torti subiti mi sembra un errore.
In più ora si parla anche di un mancato pagamento degli stipendi proprio dei direttori di gara. Il sistema va ritarato e non mi sembra che il primo problema da risolvere fosse mettere la telecamera sulla testa dell'arbitro. In più non capisco le punizioni del mandare gli arbitri in Serie B, come se una partita per dire a Palermo sia più facile".
