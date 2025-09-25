Paganini: "Il vero acquisto del Milan è stato Allegri"

Paolo Paganini ha parlato così del Milan su TMW Radio durante Maracanà: "Il vero acquisto del Milan è stato Allegri come lo scorso anno per il Napoli Conte. Il Milan, come il Napoli lo scorso anno, non ha le coppe e Allegri può lavorare tutta la settimana con la squadra.

Lo scorso anno il problema è stato l'aver preso tanti gol. E Allegri sa che l'attacco anche è un problema, per questo punta su un centrocampo che sa difendere ma anche segnare".