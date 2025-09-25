De Biasi: "Non va portato l'arbitro come alibi per giustificare qualcosa"
Gianni De Biasi è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, e ha parlato anche del momento delicato che stanno vivendo gli arbitri in Serie A: "Credo che tutto sommato l'errore faccia parte della persona umana. Quando c'è un'équipe che sta al VAR rimani un po' allibito, soprattutto sulla mancanza di decisione.
L'altra cosa è che non va portato l'arbitro come alibi per giustificare qualcosa. Ci sono stati errori in Verona-Juve, ma anche la Juve non ha giocato meglio del Verona. C'è una squadra che lotta per salvarsi e ha messo in difficoltà la Juve. Poi gli episodi ci sono stati, si è sbagliato, ma sono cose che possono arbitrare".
Perché il Milan non è da scudetto. Perché difendo il soldato Gimenez. No allo stadio è tradire Milano di Franco Ordine
