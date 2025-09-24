Cugini sul Milan: "Allegri ha rimesso a posto un ambiente depresso"

Il giornalista Mimmo Cugini è stato ospite a Maracanà su TMW Radio, parlando così del Milan: "Vedo ancora il solito Allegri, ma con quelli che sono i suoi pregi. Intanto ha rimesso a posto un ambiente depresso, lasciando andare via alcuni elementi che non si sentivano più parte del progetto. È vero che a centrocampo ha perso Reijnders, ma Modric ha un livello talmente superiore che gli altri non riescono a prenderlo né tecnicamente che fisicamente.

A tutto questo ha aggiunto Rabiot, che con Allegri ha sempre fatto molto bene. Sì respira un ottimismo diffuso, che non si vedeva da parecchio in rossonero. La verità e che Allegri è sempre stato bravo a gestire e ora a Milanello sta facendo proprio questo. Chiudo parlando di Gimenez, il quale non è che si fosse dimenticato come si gioca, ma semplicemente si è trattato di una questione mentale".