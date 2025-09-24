Repice su Allegri: "Si sta adattando ai suoi calciatori"

di Federico Calabrese

Francesco Repice è stato ospite su TMW Radio durante Maracanà e ha parlato così del Milan: "Centrocampo più completo con quello del Napoli? Difficile. Per ora il Milan però non ha incontrato squadre fortissime, ora vedremo con i primi scontri diretti.

Allegri? Viene etichettato in un certo modo, come tutte le persone intelligenti però si sta adeguando ai suoi calciatori".