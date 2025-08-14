Cuoghi: "Milan, non giocare le coppe un gran vantaggio. Peggio dell'anno scorso è impossibile"

L'allenatore ed ex calciatore Stefano Cuoghi è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione estiva Calciomercato e Ritiri. Queste le sue parole sul Milan.

Il pensiero di Cuoghi su Allegri e Milan: "Allegri secondo me ha un vantaggio, non giocare le coppe può essere un gran vantaggio. Finalmente stanno facendo una campagna acquisti intelligente al Milan, stanno cercando giocatori utili alla causa. Le amichevoli non sono state fatte male, è chiaro che il paragone con il Napoli ci può stare, per Allegri fare peggio dello scorso anno è impossibile. Per l’allenatore è importante, finalmente poi ci sono le persone giuste al posto giusto, dal direttore sportivo all’allenatore. I presupposti ci sono, poi non sarà facile e anche per il Milan sarà importante partire bene".

Poi il giudizio di Cuoghi sul mercato rossonero: "Credo che nell’attacco del Milan possano starci sia Hojlund che Vlahovic, quando l’ho visto all’Atalanta Hojlund ha fatto molto bene anche se giocare nello United è diverso rispetto che giocare nell’Atalanta. Sono due giocatori che nel campionato italiano possono fare un numero importanti di reti. Con Leao credo che possa servire più un giocatore come Hojlund che si sacrifica leggermente di più per la squadra”.