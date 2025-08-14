Supercoppa Europea, Udine promossa per la grande festa pacifica

(ANSA) - UDINE, 14 AGO - Soddisfazione della Uefa per la gestione della partita e dell'intera manifestazione della Supercoppa, una grande e pacifica festa sportiva. Lo apprende l'ANSA da ambienti calcistici e sportivi per i quali l'organizzazione sarebbe stata "impeccabile". Così come era accaduto per l'afflusso, anche il deflusso notturno dallo stadio Friuli si è svolto senza intoppi e non si sono registrati incidenti tra le due tifoserie, per la verità composte per la maggior parte da famiglie con bambini, molte delle quali si è scoperto essere in vacanza nelle varie località marine dell'alto Adriatico.

Se sotto il profilo della prevenzione e della sicurezza l'unico episodio degno di nota riguarda i 5 Daspo a tifosi parigini che avevano materiale illecito in auto, per quanto concerne la macchina dei soccorsi sanitari non si sono registrati eventi di rilievo. La Sores Fvg, coordinata dal direttore Giulio Trillò, con le varie postazioni in giro per la città e allo stadio, si è occupata di dare assistenza ad alcune persone stremate per il caldo, con la necessità di un unico ricovero precauzionale in ospedale. (ANSA).