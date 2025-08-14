Insulti razzisti a Tel per rigore sbagliato: il Tottenham esprime "disgusto"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Dura presa di posizione del Tottenham dopo le offese razziste ricevute via social da Mathys Tel dopo la finale della Supercoppa europea a Udine persa ai calci di rigore per un errore decisivo del francese classe 2005.

"Siamo disgustati dagli insulti razzisti che Mathys Tel ha ricevuto sui social media dopo la sconfitta di ieri sera in Supercoppa Uefa - la nota del Tottenham -. Mathys ha dimostrato coraggio e audacia facendosi avanti e tirando un rigore, ma coloro che lo insultano non sono altro che codardi: si nascondono dietro nomi utente e profili anonimi per esprimere le loro opinioni abominevoli".

"Collaboreremo con le autorità e le piattaforme dei social media - è scritto ancora nel comunicato degli Spurs - per adottare le misure più severe possibili nei confronti di qualsiasi individuo che riusciremo a identificare. (ANSA).