L'arbitro Arena per Milan-Bari: una sola gara diretta in A e prima a San Siro

vedi letture

Per la gara di domenica sera, in programma a San Siro alle 21.15 tra Milan e Bari e valida per il turno preliminare di Coppa Italia (i 32esimi), l'AIA ha designato l'arbitro Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Classe 1992, il fischietto campano ha diretto solo una partita di Serie A in carriera, nel corso dell'ultima stagione: un Como-Genoa 1-0 alla 34esima giornata di campionato. Per nell'ultima stagione è stato introdotto in Serie B ed è un direttore di gara che nei prossimi anni è destinato a farsi sentire più spesso.

In cadetteria è arrivato, come detto, solo l'anno scorso in pianta stabile e ha diretto 14 gare con un totale di 68 cartellini gialli e solamente 2 rossi, entrambi per somma di ammonizioni. In Coppa Italia sarà solo la sua seconda presenza: nell'anno passato ha diretto la sfida tra Empoli e Catanzaro, terminata 4-1 in favore dei toscani, estraendo due cartellini gialli. Sarà invece il terzo incrocio con il Bari dopo i due della passata stagione in campionato: entrambe le gare, contro il Brescia al San Nicola e lo Spezia fuori casa, sono terminate in pareggio. Con il Milan, invece, sarà ovviamente l'esordio assoluto come pure allo stadio di San Siro.