Curva Sud contro il caro prezzi del settore ospiti: "Basta speculazioni. Serie A, colpa della pirateria?"
Continua la battaglia del tifo organizzato rossonero per quanto riguarda il caro prezzo del settore ospiti quando il Milan gioca in trasferta. Sull’account Instagram della Curva Sud si vede come lo spicchio dello stadio destinato agli ospiti per Udinese-Verona costi 30€, mentre per Udinese-Milan il biglietto viene 55€.
“Qualcuno dovrebbe spiegarci perché per lo stesso seggiolino l’Udinese chiede più del doppio rispetto ad altre tifoserie, speculando su chi va in trasferta e spende gli stessi soldi per seguire la sua squadra, ovviamente nel silenzio generale di tutti! Settore ospiti e Curva Sud 30€. Basta speculazioni! Serie A, colpa della pirateria?”.
Inoltre, c’è stato un aumento rispetto alla passata stagione. Durante il campionato 2024/25 il settore ospiti del Bluenergy Stadium veniva a costare 40€ (più prevendita): un incremento di 15 € sul costo fisso.
