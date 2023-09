Curva Sud e AIMC: "Gestione pessima dei biglietti. Il Cagliari non garantisce mai il 5% della capienza dello stadio ai tifosi ospiti"

Attraverso Instagram, la Curva Sud Milano e l'Associazione Italiana Milan Club hanno pubblicato questo comunicato in merito alla trasferta di Cagliari:

"La trasferta di Cagliari ha confermato la triste consuetudine che caratterizza i settori ospiti italiani: prezzi alti, stadi fatiscenti e capienze non rispettate.



Per la partita di oggi tanti di noi non sono potuti venire a Cagliari a sostenere i ragazzi, grazie a una gestione pessima dei biglietti che fa sorgere spontanee delle riflessioni:



- Com’è possibile che una società di Serie A possa tranquillamente iniziare la stagione senza MAI garantire il 5% della capienza dello stadio agli ospiti, così come prevede la normativa emanata dalla Lega serie A stessa?

Alle tifoserie ospiti che vanno a Cagliari vengono puntualmente assegnati 415 biglietti contro gli 821 che spetterebbero di diritto, con la conseguenza che per le tifoserie più numerose, tanti tifosi, spesso con aerei e traghetti prenotati da tempo restano senza biglietto.

- Alla richiesta di riservare i biglietti mancanti in tribuna accanto a noi, allargando di fatto il settore ospiti esistente mantenendo lo stesso prezzo, la società Cagliari ha risposto picche, mettendo addirittura il prezzo folle di 120€ per ogni singolo biglietto.- Oltre ai tifosi che seguono tutto l’anno la squadra sono rimasti senza biglietto anche i tanti Milan Club della Sardegna, che per questioni logistiche ed economiche hanno nella trasferta di Cagliari, l’unica occasione per poter veder da vicino la squadra.Alla luce di tutto ciò speriamo che la Lega Serie A obblighi fin da subito il Cagliari così come tutte le altre società di serie A che non sono in regola, a rispettare la capienza per il settore ospiti del 5%, trovando finalmente un accordo con tutti il club per stabilire un prezzo unico ed accessibile per tutte le tifoserie ospiti in tutti gli stadi d’Italia.Curva Sud MilanoAIMC - Associazione Italiana Milan Club".