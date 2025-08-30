D. Massara: "Non ho capito bene che caratteristiche cercasse il Milan in attacco"

Il Milan ha vinto a Lecce e si è portato a casa i primi tre punti della sua stagione in Serie A. Un bel modo per entrare nella sosta. Con l'inizio non semplicissimo e un calciomercato, ancora in corso, giudicato un po' poco lineare, il club rossonero fa parlare di sè su ciò che sarà di questa stagione e su cosa succederà soprattutto nelle prossime, roventi, ore di trattative. In studio a Sky Sport 24 è intervenuto il telecronista e giornalista Dario Massara. Le sue dichiarazioni.

Le parole di Dario Massara sul Milan: "A oggi, il Milan ha preso insieme Modric, Jashari e Ricci: c’è poco spazio almeno per uno dei tre. Adesso si è fatto male Jashari ma per Ricci c’è pochissimo spazio. Estupinan non è Theo, usando un vasto eufemismo. Poi non ho capito bene che caratteristiche cercasse il Milan in attacco, hanno sondato tipologie di giocatori molto diversi. C’è ancora un po’ di ordine da mettere: la fine del mercato e la sosta serviranno tanto ad Allegri per cominciare a creare la sua squadra, quella definitiva"