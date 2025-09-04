Da Milanello, ecco quando Leao tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo

Prosegue il percorso di recupero di Rafael Leao dal problema al polpaccio rimediato contro il Bari nel corso della partita di Coppa Italia, che aveva sbloccato proprio lui con un gol di testa. L'attaccante portoghese ieri ha seguito il suo percorso personalizzato che ha dato segnali incoraggianti per il recupero. La tabella prevede il suo ritorno in gruppo nel corso della prossima settimana per essere a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita contro il Bologna.

L'allenatore milanista conta molto su Rafa e su di lui costruirà la nuova struttura dell'attacco milanista, con Leao che sarà centrale nella struttura offensiva milanista. Al vaglio, infatti, c'è anche la possibilità di una coppia a due con Nkunku, ma anche una possibile evoluzione nel ruolo, con la trasfromazione in prima punta. Ipotesi di lavoro a Milanello, ma il rientro di Rafael Leao è sempre più vicino.

Pietro Mazzara