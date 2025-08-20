Da Milanello, quest'oggi attesa la visita del ct della Nazionale Gattuso

A Bergamo, dove venerdì 5 settembre farà il suo esordio sulla panchina della nazionale in occasione del match con l'Estonia, nuova tappa del tour di Gennaro Gattuso nei centri sportivi dei club di Serie A. Dopo Roma, Juventus, Inter, Cagliari, Bologna, Lazio, Sassuolo e Udinese, il commissario tecnico ha fatto visita ieri mattina all'Atalanta al Centro Bortolotti di Zingonia. Accompagnato dal capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon e dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, Gattuso è stato accolto dall'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, dal direttore generale dell'area istituzionale, Umberto Marino, dal direttore generale dell'area corporate, Andrea Fabris, e dal direttore sportivo, Tony D'Amico.

Il ct ha quindi assistito alla seduta di allenamento della squadra per poi intrattenersi con il tecnico Ivan Juric e i calciatori nerazzurri. Nella giornata di oggi invece, mister Gattuso farà visita al Milan, il club di cui è stato una bandiera da calciatore e che ha anche guidato nella veste di allenatore dal 2017 al 2019.