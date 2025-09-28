Da Napoli dubbi sul Milan. Chiariello: "Reggerà Modric 38 partite? A centrocampo c'è qualità sufficiente? Rabiot saprà calmarsi? Giocano senza terzini"

vedi letture

Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso su Radio CRC verso Milan-Napoli: "Il Napoli si può anche permettere il lusso di qualche piccolo passo falso. Il Napoli c'è e ci sarà. Non è un work in progress, checché Conte dica che non ha la rosa rodata rispetto ad altri, ma quella è strategia gesuita, come l'ha definita il grande Garlando della Gazzetta. Il Milan, no, il Milan è un working progress, è una strada che si sta facendo per strada, man mano, con tanti interrogativi. Reggerà Modric 30 38 partite con i suoi 40 anni, avendo una sola competizione a settimana? È un interrogativo fondamentale. Gimenez sarà in grado di reggere il peso dell'attacco del Milan o dovrà reinventarsi Leao centravanti con Pulisic a sinistra? È un altro interrogativo grosso. Il Milan gioca praticamente senza terzini. Può sopportare questa pecca per tutta la stagione? A centrocampo non ci sono troppi doppioni. Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, Jashari, Modric, tre per un ruolo, uno si è rotto. Ha la qualità sufficiente? Rabiot saprà calmare i suoi bollenti istinti e lavorare per il gruppo e per la squadra, anche lui non più giovanissimo ed essendo un grande nome?.

Questi interrogativi il Milan li deve ovviamente affrontare, risolvere. Non c'è medicina migliore che le vittorie. Quindi per il Milan battere il Napoli in questo momento non è una tesi di laurea, ma è un esame propedeutico affinché si possa arrivare alla laurea. E ne ha un altro subito dopo altrettanto probante Juve-Milan".