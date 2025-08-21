Da quando è al Bayer Leverkusen, Boniface è uno dei soli tre giocatori della Bundesliga ad aver segnato almeno 10 gol sia di destro che di sinistro
Come riporta Opta su X, Victor Boniface, attaccante ad un passo dal Milan, dal suo arrivo al Bayer Leverkusen nella stagione 2023-2024, è uno dei soli tre giocatori della Bundesliga ad aver segnato almeno 10 gol sia di destro (18) che di sinistro (10) tra tutte le competizioni, insieme ad Harry Kane e Serhou Guirassy.
