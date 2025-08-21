Da quando è al Bayer Leverkusen, Boniface è uno dei soli tre giocatori della Bundesliga ad aver segnato almeno 10 gol sia di destro che di sinistro

Oggi alle 12:31
di Enrico Ferrazzi

Come riporta Opta su X, Victor Boniface, attaccante ad un passo dal Milan, dal suo arrivo al Bayer Leverkusen nella stagione 2023-2024, è uno dei soli tre giocatori della Bundesliga ad aver segnato almeno 10 gol sia di destro (18) che di sinistro (10) tra tutte le competizioni, insieme ad Harry Kane e Serhou Guirassy.