Damiani: "Gattuso è l'uomo giusto. Magari potesse ancora scendere in campo…"

Il noto procuratore Oscar Damiani ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Nell'edizione odierna del quotidiano si leggono i suoi pensieri sull'Italia di Gattuso, che ieri ha vinto con un netto 5-0 contro l'Estonia. Queste le sue parole:

"Gattuso è l'uomo giusto perché fa parte del nostro calcio quando ancora dominavamo, ma lui non gioca. Magari potesse ancora scendere in campo… Non è nemmeno un problema di troppi schemi. Al calcio italiano manca la materia prima. Totti e Del Piero facevano quello che il loro estro gli suggeriva poi certo se sbagliavano dovevano vedersela con gli allenatori. Oggi i giocatori si prendono pochi rischi, non giocano con il sorriso, ma è così non solo nel calcio: anche nella vita entusiasmo e buonumore ti fanno lavorare meglio".

Il procuratore ha parlato della mancanza di giocatori italiani nel nostro campionato: "Non mi piace che continuino ad esserci tutti questi stranieri, ma ormai bisogna accettare squadre fatte di nove, dieci, undici non italiani. Anche nei settori giovanili. È preoccupante per la Nazionale, vorrei vedere più giocatori italiani protagonisti, ma gli stranieri sono già tanti nei settori giovanili. Non esistono leggi per ovviare a questo e non credo si possa pensare di imporre un numero minimo di italiani in squadra (succede nel basket, ndr) dato che stiamo parlando di lavoratori che hanno diritto alla libera circolazione nei paesi comunitari".