De Biasi: “Leao va preso di petto. È un talento buttato via”

MilanNews.it
Oggi alle 22:12
di Andrea La Manna

Intervenuto nella trasmissione "Tutti convocati" su Radio24, Gianni De Biasi, allenatore ed ex calciatore, si è espresso su Leao e su come secondo lui bisogna trattarlo per non lasciar andar perso il suo grande talento. Queste le sue parole

"Leao forse bisogna prenderlo di petto, è un talento straordinario buttato via per indolenza. E' un problema innescare una connessione con questo ragazzo".