De Biasi promuove Abate al Toro: "Rappresenta il nuovo che avanza"

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Gianni De Biasi promuove la scelta del Torino di affidare la panchina granata al tecnico emergente Ignazio Abate, ex rossonero

Due estati fa, a sorpresa e con grande rammarico di molti, Ignazio Abate non veniva promosso alla guida del progetto nascente di Milan Futuro, verosimilmente per dissidi interni con Ibrahimovic che lanciò il progetto a sua immagine e somiglianza. Pur parlando di settore giovanile, fu una scelta molto discussa visto il lavoro che Ignazio Abate aveva fatto nelle tre stagioni precedenti: finale Scudetto con l'U16, una semifinale e una finale di Youth League, ottimi risultati in campionato con la squadra nettamente più giovane e soprattutto tanti talenti valorizzati. Tutto questo con grande professionalità e con una mentalità già matura. Non sorprende, dunque, ritrovarlo in Serie A due stagioni dopo: Abate avrà la sua prima grande opportunità sulla panchina del Torino, curiosamente primo avversario del Milan nel prossimo campionato. Il suo ex allenatore Gianni De Biasi, che lo allenò proprio in granata nella stagione 2008/2009, ne ha parlato a Tuttosport.

DE BIASI POSITIVO SU ABATE AL TORINO

Il pensiero di Gianni Di Biasi su Ignazio Abate come nuovo allenatore del Torino: "Abate rappresenta come altri suoi colleghi il nuovo che avanza, ed è nella normalità delle cose che si possa andare a cercare qualcosa di nuovo, di più innovativo, qualcosa che possa stuzzicare l'immaginario collettivo. Poi, certo, c'è la verifica sul campo, che poi sono i risultati alla fine. Credo che non sia semplice per qualsiasi allenatore che si affacci per la prima volta alla Serie A, che sia col Toro o con un’altra squadra. Poi ovvio, molto dipende dalle risorse a disposizione, in termini di squadra".



