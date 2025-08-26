De Bruyne sulla corsa al titolo: "L'Inter ha valore, anche il Milan può essere pericoloso"

vedi letture

Il nuovo centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato della corsa al titolo di campione d'Italia e dato un consiglio anche all'altra leggenda appena arrivata in Serie A, Luka Modric. "L’Inter ha più continuità delle altre, ed ha valore.

Li ho affrontati in finale di Champions. Ma penso che in Italia ci siano diverse squadre in grado di competere ad alti livelli, anche il Milan può essere pericoloso, nonostante la falsa partenza: hanno il vantaggio di concentrarsi solo sul campionato"-