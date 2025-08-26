De Grandis: "Il Milan da tre anni ha gli stessi difensori e da tre anni prende gli stessi gol"

vedi letture

Stefano De Grandis ha parlato nel corso della trasmissione "Calciomercato - L'originale" su Sky. Ecco il suo punto di vista sul Milan:

"Blufferei se dicessi che mi aspettavo un Milan così. Certamente mi aspettavo Ricci regista, Jashari mezzala. E invece ha giocato con le mezzali dell'anno scorso, con Loftus-Cheek che l'anno scorso non ha giocato quasi mai e Fofana giocava davanti alla difesa. Se mi parlate di manovra lenta dipende anche da loro. Per quel che riguarda la difesa, il Milan da tre anni ha gli stessi difensori e da tre anni prende gli stessi gol. Faccio un nome: Jacobo Ramos del Como ha messo in evidenza che il Como non solo ha i soldi ma sa anche come spenderli".