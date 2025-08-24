De Grandis: "Milan differente alla squadra che stanno cercando di costruire"

Stefano De Grandis ha commentato il pessimo inizio del Milan, sconfitto in casa dalla Cremonese. Ecco le sue parole a Sky:

"Come attenuante c'è che, rispetto al Milan che stanno cercando di costruire è ancora differente questa squadra. Non c'era Leao, Ricci non ha giocato, Jashari che doveva essere una mezzala è entrato da regista, il centravanti che stanno cercando non è arrivato, quindi secondo me è bocciata questa squadra che è molto simile a quella dell'anno scorso".