De Ketelaere: altro giro, altra chance. Tornerà titolare 40 giorni dopo

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Altro giro, altra chance per Charles De Ketelaere che, complice il turnover in vista del ritorno di Champions League contro il Napoli, avrà la possibilità di partire nuovamente da titolare domani pomeriggio al Dall'Ara contro il Bologna. Il belga non veste una maglia dal primo minuto da ben 40 giorni: si giocava Fiorentina-Milan e le cose non andarono per nulla bene. Questo weekend un'altra occasione per sbloccarsi, contro la squadra con cui ha messo in campo l'unico highlight della sua carriera rossonera: un assist per Leao. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.