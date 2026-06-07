De Paola suggerisce: "Uno che potrebbe risolvere la situazione è Conte, perché non si va con lui?"

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Paolo De Paola ha parlato dei più caldi temi d'attualità legati al Milan sulle frequenze della radio dei colleghi di TMW.

Intervenuto sulle frequenze della radio di TMW, il direttore Paolo De Paola ha parlato di Milan, svariando sui più importanti temi d'attualità legati al mondo rossonero: dal futuro di Rafael Leao a quello della panchina e non solo. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni: "Italiano in Turchia alla fine? E' una sconfitta per il nostro calcio, quando potrebbe fare il salto di qualità va all'estero. Il Milan, fosse andato in Champions, avrebbe riconfermato Allegri. C'erano discussioni anche sul fatto di potersene liberare anche in caso di qualificazione.Il finale è stato devastante per il domino degli allenatori. ADL fa i casting degli allenatori, non è una bella pratica. Parli di top allenatori, non è che sono scelte secondarie. Il piano A è sempre stato Allegri per ADL, poi la cosa ha preso una piega diversa per la mancata qualificazione in Champions del Milan e l'esonero di Allegri. Il Milan non può non liberarsi di Allegri e anche Allegri del Milan comunque. Sono convinto che hanno aspettato tenendo in ballo due situazioni aperte, cercando un accordo definitivo di Allegri. Italiano è stata una prima scelta di facciata, spingendolo a una situazione imbarazzante prima di scegliere Allegri. Allegri si è messo d'accordo col Napoli prima di Milan-Cagliari, questo so. E non è una situazione molto carina e per questo il Milan si è impuntato col tecnico".

Glasner o Slot, quale la scelta migliore per il Milan?

"Nessuno dei due. In questo momento Cardinale sembra contro gli italiani. Uno che potrebbe risolvere la situazione è Conte, perché non si va con lui?".