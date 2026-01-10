De Rossi: "Il Milan ti lascia giocare, la Roma non ti fa respirare"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa che giovedì sera a San Siro ha fermato il Milan sul punteggio di 1-1, è intervenuto nel pomeriggio di sabato in conferenza stampa a due giorni della prima giornata di ritorno, la ventesima complessiva, che il Grifone disputerà nella giornata di lunedì allo stadio Luigi Ferraris contro il Cagliari alle ore 18.30. Il tecnico rossoblù è tornato sulla partita contro i rossoneri di Max Allegri, commentando il punto strappato alla squadra seconda in classifica.

Lunedì arriva il Cagliari dopo la prestazione di Milano. Quella gara ha restituito certezze alla squadra?

"Penso di sì. Siamo usciti dalla riunione post gara non felici perchè il risultato poteva essere diverso ma consapevoli. Ho visto compattezza e solidità. Ho visto un atteggiamento molto positivo da parte di tutti. I ragazzi l'hanno capito. È stato semplice analizzare viste le differenze di atteggiamento con Roma. Il Milan ti lascia giocare, la Roma non ti fa respirare ma noi siamo usciti fuori consapevoli di quello che è il nostro dovere. Le prestazioni belle e non belle arriveranno ma dovremo giocare quel tipo di partita".