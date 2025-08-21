De Winter: "Allegri? Prima non ero contento perché mi faceva giocare terzino, adesso mi può mettere dove vuole, basta che gioco"
Queste le parole di Koni De Winter in conferenza stampa sul rapporto con Max Allegri che lo ha già allenato alla Juventus:
Com'è rinato il rapporto tra te e Allegri?
"Con Allegri ho passato i miei primi momenti tra i professionisti. Fa piacere ritrovarlo. Ruolo? Prima non ero contento perché mi faceva giocare terzino, adesso mi può mettere dove vuole, basta che gioco (ride, ndr)".
In cosa deve migliorare tutto il reparto difensivo dopo la scorsa stagione?
"Non è solo la difesa, è un gioco di squadra. Si difende anche come squadre, lavoriamo su questo. Penso che il mister è molto bravo su questo, quindi stiamo lavorando e vediamo come va".
