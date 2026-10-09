De Winter: "Amorim mi ha detto subito che sono un giocatore importante per lui"

Al secondo anno in rossonero De Winter ha trovato un allenatore che, per il momento, sta puntando davvero forte su di lui. Il belga ha sempre giocato dall'inizio in questo primo scampolo di stagione e non è mai stato sostituito. Nell'intervista rilasciata a SportMediaset Koni ha parlato di vari temi. Le sue parole:

Da inizio stagione sei sempre stato titolare, sei su sei. Cosa ha visto Amorim in te?

“Questa è una domanda più per il mister, io cerco di fare il mio lavoro e dare il massimo alla squadra. Cerco di essere pronto per ogni partita fisicamente e mentalmente. È una scelta del mister quella di mettermi in campo, come tutti cerco di dare il massimo e aiutare la squadra”.

C’è stato un momento in cui ti ha parlato per dirti qualcosa in particolare? C’è stato un discorso in cui ti ha fatto capire la sua stima?

“Dalla prima chiacchierata che abbiamo fatto insieme, a Giacarta, ha detto che per lui sono un giocatore importante. Sento la fiducia in ogni allenamento e in ogni partita. È veramente bello per me, come giocatore”.