De Winter: "Difesa a 4 scelta del mister. Lui è molto umano, è facile parlarci"

Al secondo anno in rossonero De Winter ha trovato un allenatore che, per il momento, sta puntando davvero forte su di lui. Il belga ha sempre giocato dall'inizio in questo primo scampolo di stagione e non è mai stato sostituito. Nell'intervista rilasciata a SportMediaset Koni ha parlato di vari temi. Le sue parole:

Cosa vi ha portato di nuovo Amorim?

“Ha portato entusiasmo, voglia di stare insieme, di fare fatica insieme. Di ridere e scherzare, ma anche di allenarsi duro, correre, lavorare per il compagno. Penso che si veda anche da fuori che questo è un gruppo che ha voglia di stare insieme e di battersi l’uno per l’altro”.

In allenamento è severo? Si arrabbia?

“Penso che sia un mister molto umano. Puoi parlarci, ti parla, è molto accessibile”.

Con il Lecce abbiamo visto una linea difensiva a 4. Come cambia per voi difensori? Vi trovate meglio?

“È un qualcosa che ha voluto provare il mister. Io penso che stavamo giocando bene anche a tre, ma è il mister che prende le decisioni per vincere le partite. Col Lecce abbiamo vinto e quindi penso che abbia fatto la scelta giusta”.