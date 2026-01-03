De Winter, ecco il riscatto. Le pagelle: "Non fa sentire la mancanza di Gabbia. Più personalità e puntualità"
Koni De Winter è in grande crescita. Dopo la prova sufficiente contro il Verona il centrale belga sale di livello a Cagliari, annullando completamente Kiliçsoy. Queste le pagelle dei tre principali quotidiani sportivi italiani.
Corriere dello Sport 6,5
Fa buona guardia su Kiliçsoy. Non fa sentire la mancanza di Gabbia.
Gazzetta dello Sport 6,5
Più personalità e puntualità nelle chiusure rispetto alle precedenti esibizioni. Dà una bella mano anche al palleggio e guida la linea con sicurezza, controllando Kiliçsoy che spalle alla porta è temibile.
Tuttosport 6
Al 29’ spicca il volo e ha una buona occasione di testa, dietro tiene a bada bene Kiliçsoy che non morde.
