De Winter pronto al debutto: può rimpiazzare Gabbia a Lecce

vedi letture

Se le voci, le indiscrezioni e le notizie di mercato si rincorrono frenetiche in queste ultime ore, a meno di una settimana dalla chiusura delle trattative, il Milan continua a lavorare a Milanello sul campo per preparare la seconda giornata di campionato in casa del Lecce che, necessariamente, dovrà avere tutt'altro esito rispetto a quello della gara contro la Cremonese: siamo solo alla seconda giornata ma è oggettivo che si tratti già di un crocevia importante per il Milan di Allegri.

Contro la Cremonese la prestazione difensiva è stata da horror: due gol presi per regali del Milan e soprattutto su situazione di difesa schierata. Il tecnico livornese, secondo la Gazzetta dello Sport di questa mattina, metterà mano proprio al reparto arretrato. La principale novità, secondo la rosea, potrebbe essere Koni De Winter, uno dei volti nuovi, arrivato a Milanello per sostituire Malick Thiaw ceduto al Newcastle. Il centrale belga è pronto a fare il suo esordio al centro della difesa a tre a discapito di Gabbia, con il compito di tenere a bada il grande ex Francesco Camarda, attaccante ancora di proprietà rossonera.