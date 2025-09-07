Denis: "Thiago Silva è stato il giocatore più forte che ho affrontato"
MilanNews.it
L'ex attaccante di Udinese, Atalanta e Napoli, German Denis è intervenuto così in un video diffuso da Gazzetta.it. Ecco le risposte che il Tanque ha dato, interessante la risposta su Thiago Silva:
Il suo ricordo più bello in Italia?
“La promozione con la Reggina e tanti momenti con l’Atalanta”
Il suo punto debole in campo?
“Il mancino”
Dove si sentiva imbattibile invece?
“Dentro l’area di rigore”.
Il compagno che le è rimasto nel cuore?
“Ce ne sono tanti, in Italia dico Lavezzi”.
L’avversario più forte che ha affrontato?
“Thiago Silva”.
Pubblicità
News
Per lo scudetto serve un mezzo miracolo. Quello del bilancio è vinto. Giù le mani da Gimenezdi Andrea Longoni
Le più lette
1 Ravezzani: "Tonali dominatore del centrocampo dell'Italia, rimarrà il più grande rimpianto nelle cessioni del Milan"
3 Romano precisa: "Non mi risulta che Vlahovic abbia già un accordo fatto o che abbia scelto l'Inter o il Milan"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Luca SerafiniForza Ringhio! Spendere molto, spendere bene… Il panettone per Allegri. La gestione di Gimenez. Quando torna la Curva. Carraro e lo scudetto di Calciopoli
Franco OrdinePerché non credo al Milan da scudetto. Un difensore a gennaio: se fosse tardi? Le due anime in società, virus velenoso
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com