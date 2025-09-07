Denis: "Thiago Silva è stato il giocatore più forte che ho affrontato"

L'ex attaccante di Udinese, Atalanta e Napoli, German Denis è intervenuto così in un video diffuso da Gazzetta.it. Ecco le risposte che il Tanque ha dato, interessante la risposta su Thiago Silva:

Il suo ricordo più bello in Italia?

“La promozione con la Reggina e tanti momenti con l’Atalanta”

Il suo punto debole in campo? 

“Il mancino”

Dove si sentiva imbattibile invece?

“Dentro l’area di rigore”.

Il compagno che le è rimasto nel cuore?

“Ce ne sono tanti, in Italia dico Lavezzi”.

L’avversario più forte che ha affrontato?

“Thiago Silva”.