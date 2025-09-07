Ravezzani elogia l'Italia di Gattuso: "Gli azzurri hanno ritrovato l'entusiasmo perso con Spalletti"

© foto di www.imagephotoagency.it
di Niccolò Crespi

Il noto giornalista e direttore televisivo Fabio Ravezzani, ha detto la sua dopo la bella vittoria dell’Italia sull’Estonia, che ha regalato un grande esordio in panchina per l’ex storico giocatore e allenatore milanista Rino Gattuso. Con il suo commento su “X”, Ravezzani esalta la prestazione di un altro cuore rossonero: Sandro Tonali.

"L’Italia ritrova l’entusiasmo perso con Spalletti. Bravi tutti, ma personalmente ho trovato straordinaria la prestazione di Tonali. Ha dominato a centrocampo in tutte le fasi. Resterà il più grande rimpianto nelle cessioni del Milan".