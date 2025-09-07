Rabiot non scalda Orrico: "Non mi convincono gli innamoramenti dei tecnici"

Corrado Orrico, nel corso di un'intervista rilasciata in esclusiva a TMW, parla così di Adrien Rabiot, acquistato dal Milan negli ultimi giorni di mercato.

Con Rabiot è un ottimo centrocampo quello del Milan...

"Non mi convincono gli innamoramenti dei tecnici, quando un tecnico si innamora e vuole un giocatore poi nello spogliatoio non è ben visto perché qualunque cosa faccia, Rabiot viene additato come il cavallo di Allegri. Della serie: 'La partita l'abbiamo persa per Rabiot ma il tecnico non gli ha detto niente".