Italia Femminile Campione del Mondo nella pallavolo, il messaggio del Milan: "Complimenti Azzurre!"MilanNews.it
di Manuel Del Vecchio

Le atlete azzurre della pallavolo hanno conquistato l'oro mondiale battendo in finale la Turchia 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8): è la 36esima vittoria di fila per la nazionale allenata da Julio Velasco. Un successo storico, il primo titolo mondiale dal 2002, il quarto torneo vinto in due anni dopo le Olimpiadi di Parigi e le due VNL.

Il Milan, tramite il suo account X, si è congratulato con le azzurre per la strepitosa vittoria: “Campionesse del Mondo a Bangkok! Complimenti Azzurre!".