Verso Milan-Bologna, ultimi biglietti disponibili a partire da 14€
MilanNews.it
Da domani comincia la settimana che porta a Milan-Bologna, in scena a San Siro domenica 14 settembre 2025 a partire dalle ore 20:45. La ripresa degli allenamenti per i rossoneri è prevista per martedì, giornata importante anche per capire se Rafa Leao potrà essere a disposizione di Max Allegri dopo l'infortunio al polpaccio rimediato contro il Bari a metà agosto.
Nelle prime uscite stagionali, sia in Coppa Italia contro i pugliesi che in Serie A contro la Cremonese il pubblico rossonero ha risposto più che presente riempiendo San Siro. Il club rossonero ricorda che ci sono le ultime rimanenze (clicca QUI) anche per i biglietti di Milan-Bologna.
Pubblicità
News
Orrico: "Rabiot viene additato come il cavallo di Allegri. Della serie: 'La partita l'abbiamo persa per Rabiot ma il tecnico non gli ha detto niente"
A dicembre parte la Coppa d'Africa, quest'anno il Milan non avrà nessun giocatore impegnato nel torneo
Per lo scudetto serve un mezzo miracolo. Quello del bilancio è vinto. Giù le mani da Gimenezdi Andrea Longoni
Le più lette
3 Romano precisa: "Non mi risulta che Vlahovic abbia già un accordo fatto o che abbia scelto l'Inter o il Milan"
4 Ravezzani: "Tonali dominatore del centrocampo dell'Italia, rimarrà il più grande rimpianto nelle cessioni del Milan"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Balentien, il Milan si gode il suo nuovo talento: dal provino col PSG alla Serie A in poche settimane
Luca SerafiniForza Ringhio! Spendere molto, spendere bene… Il panettone per Allegri. La gestione di Gimenez. Quando torna la Curva. Carraro e lo scudetto di Calciopoli
Franco OrdinePerché non credo al Milan da scudetto. Un difensore a gennaio: se fosse tardi? Le due anime in società, virus velenoso
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com