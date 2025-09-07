Rossoneri in nazionale: questa sera gioca il Belgio di De Winter e Saelemaekers

Oggi alle 18:48News
di Manuel Del Vecchio

Questa sera Alexis Saelemaekers e Koni De Winter saranno impegnati nel secondo match del Belgio di questa pausa per le nazionali: giocheranno contro il Kazakistan, alle ore 20.45, in un match valido per le Qualificazioni al Mondiale 2026. Nella sfida contro il Liechtenstein l'esterno ha giocato una mezz'oretta trovando anche un assist per il gol di Fofana, mentre il difensore centrale è rimasto in panchina.

GLI IMPEGNI DI SAELEMAEKERS E DE WINTER CON IL BELGIO

- Belgio-Kazakhstan: domenica 7 settembre ore 20.45, Anderlecht - Qualificazioni Mondiale 2026