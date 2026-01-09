Dente d'oro in caso di Scudetto? Fullkrug: "No, questo buco è una parte di me"

vedi letture

Nella sala conferenze di Casa Milan, sede ufficiale del club rossonero, ha preso la parola il nuovo centravanti milanista Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco è il primo colpo del mercato invernale per il Diavolo e va a rinforzare il reparto offenisvo di Massimiliano Allegri con delle caratteristiche che mancavano e che lo stesso tecnico livornese ricercava da tempo. L'ex West Ham ha già collezionato due presente e oggi si è presentato alla stampa. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Se vincessi la seconda stella col Milan copriresti il buco vicino gli incisivi con un dente d'oro?

"No (ride, ndr). È una parte di me. C'è chi ha il naso pronunciato, io ho questo buco. Fa parte della mia identità, non mi crea problemi. Rimarrà questo buco indipendentemente da come finirà la stagione".