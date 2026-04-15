Di Gennaro: "Allegri sapeva che il Milan non era pronto per lo Scudetto"

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Questa domenica il Milan si gioca moltissimo del suo futuro. I rossoneri sono attesi alle ore 15 allo stadio Bentegodi per affrontare l'Hellas Verona, ultimo della classe in compagnia del Pisa. Il Diavolo è reduce dal periodo più brutto della sua stagione, quattro sconfitte nelle ultime sette partite di cui le ultime due consecutive: serve un chiaro riscatto dopo Napoli e Udinese per non vanificare quanto di buono era stato raccolto fino a quel momento. A parlare del momento milanista anche Antonio Di Gennaro, ex giocatore e attuale commentatore, sulle colonne di Tuttosport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Antonio Di Gennaro sul fatto che Allegri non ha mai parlato di Scudetto: "E ha fatto bene! Sapeva la reale forza della squadra. Lui è arrivato e ha messo a posto tutto, perché l'anno scorso, ricordiamoci, i due allenatori, quello che c'era e che non c'era, l'organizzazione, i giocatori che facevano quello che gli pareva... Allegri ha portato professionalità e a prescindere del gioco della squadra, quando parli con i calciatori del Milan tutti evidenziano il lavoro del proprio allenatore. Allegri non solo capisce di calcio, ma pure le dinamiche connesse. Sapeva che la squadra non era pronta per lo scudetto"