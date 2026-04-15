Di Gennaro: "Il Milan ha perso punti incredibili con le piccole. Involuzione di gioco e risultati"

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Questa domenica il Milan si gioca moltissimo del suo futuro. I rossoneri sono attesi alle ore 15 allo stadio Bentegodi per affrontare l'Hellas Verona, ultimo della classe in compagnia del Pisa. Il Diavolo è reduce dal periodo più brutto della sua stagione, quattro sconfitte nelle ultime sette partite di cui le ultime due consecutive: serve un chiaro riscatto dopo Napoli e Udinese per non vanificare quanto di buono era stato raccolto fino a quel momento. A parlare del momento milanista anche Antonio Di Gennaro, ex giocatore e attuale commentatore, sulle colonne di Tuttosport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Antonio Di Gennaro sul calo repentino del Milan nel corso del girone di ritorno: "C'è stata un’involuzione di gioco e risultati, probabilmente è il punto più critico della stagione. Allegri cercherà con la sua serenità di compattare la situazione e di recuperare determinati calciatori. Forse questo periodo rispecchia anche tutta l'annata: detto che l’Udinese è una buona squadra, la verità è che il Milan ha perso dei punti incredibili con le piccole"