Di Gennaro: "La cessione di Thiaw a 40 milioni con l’acquisto di De Winter a 20 è una grande cosa"

Antonio Di Gennaro, noto opinionista sportivo è intrervenuto così ai microfoni di TMW Radio, parlando del nuovo Milan di Massimiliano Allegri e di una possibile nuova destinazione per Dusan Vlahovic, che non lo vedrebbe in rossonero nel prossimo futuro:

Sul Milan e il mercato

“Si sono viste cose buone aspettando Modric e Jashari. C’è un clima diverso, l’arrivo di Tare che è un vero direttore sportivo e ha dato un’identità e una linea guida alla campagna acquisti. Sta facendo operazioni intelligenti, la cessione di Thiaw a 40 milioni con l’acquisto di De Winter a 20 milioni è una grande operazione”.

Quale può essere il profilo giusto per sostituire Lukaku?

“Vlahovic sarebbe il profilo giusto, sarebbe una rivincita per lui ma deve ridimensionarsi anche caratterialmente. Hojlund ha costi diversi, può essere un’operazione più fattibile. Il Napoli ha capacità economiche, ma ha già speso tanto. Conte ribatte sempre dicendo di creare una squadra competitiva anche qualora dovesse andar via, per avere un livello importante devi prendere giocatori importanti. Serve un giocatore già pronto, Lucca non è un titolare per il Napoli. Vlahovic potrebbe essere una soluzione importante, forse il Napoli è l’unica squadra italiana che può spendere una cifra del genere”.