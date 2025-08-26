Di Gennaro non se ne capacita: "Al Milan sono passati da Hojlund a Vlahovic fino ad Harder"

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracanà sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Antonio Di Gennaro, parlando dell'interesse del Milan per Harder: "Ci hanno preso un po' alla sprovvista, perché sono passati da Hojlund a Vlahovic, fino a questo attaccante danese.

Più una scommessa, Vlahovic sarebbe stato un buon acquisto, meglio di Harder per la voglia di riscatto che anima il serbo in questo momento. Poi sappiamo che esistono delle situazioni economiche diverse, il problema di Vlahovic è l'ingaggio, la Juve farebbe un errore a mandarlo via". Sul Milan: "Se andiamo a vedere la rovesciata strepitosa di Bonazzoli, lì non lo marca nessuno. Ai nostri tempi quello non saltava nemmeno perché avrebbe avuto un marcatore che gli sarebbe saltato addosso.