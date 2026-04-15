Di Gennaro sulla gara di Verona: "Il Milan ha tutto da perdere, è come un derby"
Questa domenica il Milan si gioca moltissimo del suo futuro. I rossoneri sono attesi alle ore 15 allo stadio Bentegodi per affrontare l'Hellas Verona, ultimo della classe in compagnia del Pisa. Il Diavolo è reduce dal periodo più brutto della sua stagione, quattro sconfitte nelle ultime sette partite di cui le ultime due consecutive: serve un chiaro riscatto dopo Napoli e Udinese per non vanificare quanto di buono era stato raccolto fino a quel momento. A parlare del momento milanista anche Antonio Di Gennaro, ex giocatore e attuale commentatore, sulle colonne di Tuttosport. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Antonio Di Gennaro su cosa si aspetta dal prossimo impegno rossonero in casa dell'Hellas Verona, ultimo in classifica: "Una partita molto più che importante. Sappiamo anche i trascorsi storici di questa match. Il Milan ha tutto da perdere, serve una gara di grande livello, è come se si giocasse un derby... I rossoneri non possono più perdere punti con le cosiddette piccole"
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